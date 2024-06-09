رغم قيام الامن بفضّ عدة تجمعات.. وقفة شعبية أمام الكالوتي قرب سفارة العدو، ليلة امس، تنديدا بمجزرة مخيم النصيرات

عمان – شاركت حشود الأردنيين في مسيرة حاشدة أمام الجامع الكالوتي قرب سفارة الاحتلال في العاصمة عمان، بدعوة من الحركة الإسلامية وملتقيات دعم المقاومة.

وقد ندد المشاركون بمجزرة النصيرات والعدوان الأمريكي الصهيوني الذي أدى لاستشهاد أكثر من ٢٠٠ شهيد إضافة لمئات الجرحى.

ومن جانبها، منعت قوات الأمن والدرك اعداد من المحتجين من الوصول إلى ساحة مسجد الكالوتي قرب سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة عمان، حيث أقامت عدة نقاط غلق على الطرق المؤدية إلى الساحة والسفارة بمنطقة الرابية.

وبينما نفّذ ناشطون أمام عدة نقاط غلق وقفات رفضا للمجازر والإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الصهيوني، قال مشاركون إن قوات الأمن والدرك أوقفت عددا من المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى ساحة الكالوتي أو أصرّوا على تنفيذ تلك الوقفات.

وقد ندد المشاركون بالمجزرة التي شهدتها منطقة النصيرات التي راح ضحيتها أكثر من (210) شهداء، واستنكروا الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الأمريكي غير المحدود لتلك المجازر والابادة الجماعية.

ورفض المشاركون زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة إلى الأردن، وذلك باعتبار بلاده شريكة في الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون، وباعتباره داعما للاحتلال وجرائمه.

وأكد المشاركون دعمهم المطلق فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة باعتبارها السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة ومنع الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي المحتلة.