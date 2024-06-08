بمشاركة أمريكية.. جيش العدو يعلن استعادة 4 رهائن ومقتل ضابط في عملية معقدة بمخيم النصيرات صباح اليوم السبت/ فيديو

في رد فعل سريع بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية ناجحة حرر فيها 4 رهائن إسرائيليين أحياء في مخيم النصيرات، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة.

وقال هنية في بيان: “إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم”.

وأضاف “الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء”.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن “استعادة أربعة رهائن”، وقال في بيان إنه “في عملية معقدة تم إنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين صباح اليوم، السبت”.

والرهائن هم: نوعا أرغماني (25 عامًا)، ألموغ مئير (21 عامًا)، وأندريه كوزلوف (27 عامًا) وشلومي زيف (40 عامًا).

وأضاف الجيش أن “استعادة الرهائن” تمت في موقعين مختلفين خلال “عملية في قلب النصيرات”.

وبحسب البيان، “حالتهم الصحية طبيعية، ويخضعون للمزيد من الفحوصات الطبية في مستشفى “تل هاشومير”.

مقتل ضابط إسرائيلي ومشاركة أميركية

أفاد موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤول بالإدارة الأميركية- أن ما وصفها بـ”خلية المختطفين الأميركية في إسرائيل” ساعدت في إعادة المحتجزين الأربعة الذين أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إطلاق سراحهم من غزة في عملية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط في وحدة “اليمام” التي شاركت في عملية تحرير الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن الضابط من القوات الخاصة أرنون زامورا، البالغ من العمر 36 عاما، قتل خلال عملية تحرير الأسرى المحتجزين في غزة.

وجاء إعلان مقتله بعد وقت من إعلان إصابته بجروح خطيرة أثناء العملية، التي أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين في مخيم النصيرات.

وبثت هيئة البث الإسرائيلية صورا قالت إنها من شواطئ غزة، وتظهر نقل المحتجزين إلى مروحيات الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن “مسلحين” لاحقوا السيارة التي أجلت الأسرى وأطلقوا النار عليها وأصابوها بأضرار.

وأضافت -نقلا عن مصدر- أن الجيش لم ينجح بإدخال مروحية قرب مكان إجلاء الأسرى واستعان بتعزيزات إضافية.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن الأسرى الأربعة كانوا ضمن المحتجزين من حفل النوفا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن وضعهم الصحي جيد، وأنهم نُقلوا لإجراء الفحوص الطبية في مستشفى تل هاشومير.

وقال إن المحتجزين هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

كما قال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن مختلف الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية شاركت في العملية.

وأضاف أن العملية قادها رئيس الأركان ورئيس الشاباك جنبا إلى جنب بعد أن تم أعداد الخطة لأسابيع على أساس معلومات استخباراتية بالتنسيق مع غرفة عمليات الشاباك وقيادة عمليات المختطفين.

عملية “مركبة جدا”

وأشار إلى أن العملية كانت “مركبة جدا” وشارك فيها مئات العناصر المقاتلة من الشاباك، والكتيبة 98، وسلاح المظليين، وأيضا عناصر من سلاح الجو وسلاح البحر عملوا لتأمين التغطية النارية.

وقد أظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة استخدام القوات الخاصة الإسرائيلية شاحنة مساعدات وسيارة مدنية لتنفيذ العملية.

وتظهر الصور دخول السيارات المدنية بحماية من دبابات إسرائيلية المناطق الغربية لمخيم النصيرات، في الوقت اذلي شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات غير مسبوقة استهدفت المخيم ومناطق متفرقة وسط القطاع، وخلفت حتى اللحظة استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا وعشرات المصابين.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل للشهر الثامن على التوالي حربه المدمرة على قطاع غزة، مما تسبب في عشرات ألاف الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وفي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.