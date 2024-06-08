ثمن استعادة 4 رهائن صهاينة.. استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة 400 في الغارة التي شنها جيش العدو على مخيم النصيرات/ فيديو

أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم السبت، مقتل عشرات الفلسطينيين في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة، خلال عملية نوعية لتحرير 4 رهائن إسرائيليين.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى مقتل 210 فلسطينيين وإصابة 400 على الأقل في ضربات إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف عشرات القتلى بينهم أطفال من الشوارع ومنطقة السوق المركزي الذي سقطت عليه القذائف، بينما اكتظت أقسام المستشفيات بعشرات الجرحى من الحالات الحرجة .

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من مخيم النصيرات تبين عدد من القتلى وسط أحد الأسواق بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية لتحرير 4 رهائن لدى حماس.

ووصف عدد من الأشخاص الذين شاركوا الفيدوهات على صفحاتهم بموقع “إكس” أن ما حصل السبت في مخيم النصيرات بـ”المجزرة” حيث شهد قصفا غير مسبوق شاركت فيه طائرات مروحية وأخرى مسيرة أثناء تحرير الرهائن .

أبو ردينة: مجزرة إسرائيلية

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “مسلسل المجازر الدموية اليومية بحق شعبنا، وآخرها ما جرى اليوم في مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

واعتبر أبو ردينة أن المطلوب الآن من مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي ” التدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية”.