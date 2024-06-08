استشهاد الشاب مؤمن أبو عسل خلال مواجهات مع جيش العدو لدى اقتحامه، اليوم السبت، بلدة عنبتا، شرقي طولكرم

طولكرم – استشهد الشاب مؤمن عمر أبو عسل، صباح اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، أن الشاب مؤمن عمر أبو عسل، استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عنبتا شرقي طولكرم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها الطبية تعاملت مع شهيد (20 عاماً)، أصيب فجر اليوم، بالرصاص الحي في الظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة عنبتا، واعتقلت شابيْن؛ أحدهما أسير محرر، بعد تفتيش عدة منازل وسط مواجهات في حارات البلدة؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

واوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين لؤي وحسين محمد شحادة، والأسير المحرر محمد نسيم عبده، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

كما اقتحمت قوة عسكرية أخرى ضاحيتي عزبة الجراد وعزبة الطياح جنوب شرق طولكرم، وبلدة رامين شرق المحافظة، وتمركزت في الأحياء الرئيسية، وأجرت عملية تمشيط في المنطقة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

من جانبها، نعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة طولكرم، “شهيد عنبتا” مؤمن عمر أبو عسل؛ الذي ارتقى خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأشارت في تصريح صحفي إلى أنه سيتم نقل الشهيد إلى مسقط رأسه في بلدة عنبتا، وتلقى عليه نظرة الوداع الأخيرة في مسجد السهل بالبلدة.

ونوهت إلى أنه سيتم نقل جثمان الشهيد لمنزل عائلته لـ “توديعه”، ومن ثم إلى الجامع القديم في عنبتا للصلاة عليه؛ قبل نقله إلى المقبرة الشرقية في عنبتا لمواراته الثرى.