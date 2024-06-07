مشاهد مُذهلة من معارك كتائب القسام لسحق قوات العدو في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة/ شاهدوا 

7 يونيو، 2024

بثت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة من المعارك ضد قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

ويظهر في المشاهد الجديدة، مقاتلو القسام وهم يستهدفون عددا من الدبابات والجرافات العسكرية المتوغلة في المناطق الزراعية شرق المدينة بقذائف الياسين “105”، والاشتباك مع جنود الاحتلال بالأسلحة الخفيفة.

وخلال ضرب أحد الدبابات، يصيح أحد مقاتلي القسام، قائلا “والله ببجي”، في إشارة إلى اللعبة الالكترونية الشهيرة، “ببجي”، وذلك في تعبير عن السيطرة والتمكن من ضرب الأرتال والآليات العسكرية لقوات الاحتلال المتوغلة في المكان، في حين يظهر مقاتل آخر في أحد المشاهد حافي القدمين، قبل أن يتمكن من ضرب دبابة للاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر على غزة، لليوم الـ245 على التوالي، وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية، وكل ما في القطاع، حيث لم يترك حجرا ولا بشرا إلا وقصفه.

7 يونيو، 2024

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