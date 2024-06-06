استشهاد إبراهيم السعدي وعيسى جلاد وعدي مرعي برصاص جيش العدو لدى اقتحامه، اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها/ فيديو

جنين – استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي إن 3 شهداء ارتقوا خلال العدوان المستمر على مدينة جنين، وهم إبراهيم طاهر محمد السعدي (21 عاما) والطفل عيسى نافز جلاد (17 عاما)، وعدي أيمن مرعي (24 عاما) الذي كانت تحاصره داخل منزل في المخيم.

وأضاف أن 15 إصابة نقلت إلى مستشفيات المدينة بينها 8 نقلت إلى مستشفى الرازي، واثنتان إلى مستشفى ابن سينا، و5 إصابات إلى مستشفى جنين الحكومي.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رصاص حي، وإصابة مواطن بعد دعسه من آلية عسكرية.

وقال شهود عيان، إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وأن اشتباكات اندلعت بينها وبين مسلحين فلسطينيين، وإن “قوات الجيش تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في جنين”.

وبين الشهود، أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلا في المخيم، وسط سماع دوي انفجارات.

بدورها قالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بيان: “يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة بعد كشف قوة خاصه في محيط مخيم جنين منطقة الجبريات وأمطروها بالرصاص محققين إصابات مباشر بين أفراد القوة التي حاولة التسلل للمنطقة”.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة ترافقها جرافات، من شارعي “حيفا” و”الناصرة”، وسط تحليق من طائرات “الأباتشي” التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في شارع مهيوب داخل المخيم، وقصفته بقذائف “أنيرجا”.

وتابعت أن قوات الاحتلال دمرت خلال الاقتحام بسطات وعربات لباعة متجولين، وأطلقت الرصاص على محول الكهرباء الرئيسي في المخيم ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي ، بينما لا زال مئات المواطنين عالقين داخل محلات تجارية في ظل حالة منع التنقل التي تفرضها قوات الاحتلال، والتي حاصرت كذلك مستشفيات المدينة ومنعت طواقم الإسعاف من نقل الماصبين أو من التنقل، ومنعت الصحفيين من التغطية وأطلقت عليهم الرصاص الحي.

توثيق لحظة استشهاد الشابان عيسى الجلاد وإبراهيم السعدي بمنطقة البيادر بالحي الشرقي بمدينة #جنين، في جريمة تعكس حجم الإجرام والارهاب الصهيوني، والاستباحة الواسعة لمدن الضفة الغربية التي يتواجد فيها 70 الف رجل أمن يتبعون السلطة!!!! pic.twitter.com/kLui3aYBMa — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) June 6, 2024