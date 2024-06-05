الجيش اللبناني يُجندل مسلحاً أطلق النار، صباح اليوم الاربعاء، على مقر السفارة الأميركية في بيروت/ فيديو

أفادت مصادر لبنانية مطلعة، صباح اليوم الأربعاء، بتعرض السفارة الأميركية في بيروت لإطلاق نار من 3 مسلحين قبل أن يتدخل أمن السفارة والجيش اللبناني ويطلقوا النار باتجاه المهاجمين.

وأوضحت المصادر أن عددا من المهاجمين أصيبوا بنيران الجيش اللبناني، فيما تم قطع الطريق المؤدي إلى السفارة في عوكر بهدف احتواء الوضع.

وذكرت المعلومات الأولية عن وقوع اشتباك مسلح في محيط السفارة الأميركية في عوكر.

وأشارت إلى أن أحد المسلحين، الذين هاجموا السفارة قتل برصاص حراسها، ان سيارات الصليب الأحمر في طريقها إلى المكان.

ومن جانبها، قالت السفارة الأميركية إنها تلقت بلاغا، الساعة 8:34 صباحا بالتوقيت المحلي، عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع إكس “بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف”.

ومن جهته، قال الجيش اللبناني إن مسلحا أطلق النار على السفارة الأميركية اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه رد بإطلاق النار وأصاب المهاجم الذي يحمل الجنسية السورية، مؤكدا أنه جرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الوضع مستتب وأنه قد بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات حادث السفارة الأميركية وتوقيف المتورطين.

وفي التفصيل، تعرضت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم الأربعاء، إلى إطلاق نار على يد 3 مسلحين، قال الجيش اللبناني إنه قبض على أحدهم مصابا وهو من الجنسية السورية.

المسلحون الثلاثة مجهولو الهوية حتى اللحظة، لكنهم استعملوا أسلحة خفيفة خلال هجومهم قرابة الساعة الثامنة من صباح اليوم على مدخل السفارة الأمريكية في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت، وفق بيان صادر عن السفارة.

ووفق صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، للمسلح القتيل، فإن الكتابات الموجودة على عتاده العسكري قد تشير إلى أنه ينتمي إلى “داعش”.

ومن الجدير ذكره، أن مسلحا قتل واعتقل الجيش مسلحا ثانيا إثر إصابته، فيما يجري البحث عن المسلح الثالث.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن أحد حراس السفارة أصيب خلال إطلاق النار.