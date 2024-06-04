متظاهرون متضامنون مع فلسطين يقتحمون ردههات “القنصلية الإسرائيلية” في سان فرانسيسكو/ شاهدوا

4 يونيو، 2024

سان فرانسيسكوّ – اعتقلت الشرطة الأمريكية العديد من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في مبنى “القنصلية الإسرائيلية” في مدينة سان فرانسيسكو بعد أن احتل العشرات منهم ردهة المبنى احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وقالت الشرطة في وقت متأخر من صباح الإثنين إنها بدأت في اعتقال المتظاهرين . ويوجد حوالي 70 متظاهرًا داخل الطابق الأول من المبنى.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها ” الصهيونية تقتل” و” ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أمانا”.

وظهر متظاهرون في مقاطع فيديو وهم يهتفون “عاشت الانتفاضة”.

وأصدرت شرطة سان فرانسيسكو بيانًا قصيرًا قالت فيه: “وصل الضباط إلى مكان الحادث ويتعاملون حاليًا مع الاحتجاج والمتجاوزين المحتملين الذين لهم صلة بالاحتجاج”.

وتقع القنصلية في 456 شارع مونتغمري رقم 2100، في الحي المالي بالمدينة.

4 يونيو، 2024

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