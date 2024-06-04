جيش العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، قتل شخص حاول العبور من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت شخصًا حاول العبور من الأراضي الأردنية، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، بدون ذكر التفاصيل.

من جهتها كشفت القناة السابعة العبرية أن رجلًا شوهد بعد ظهر الثلاثاء وهو يحاول عبور السياج الحدودي على الحدود الأردنية.

وأوضحت أنّ قوة متواجدة في المكان قامت بإجراء عملية اعتقال مشبوهة، وتمكنت من تحييده. والقوات الأمنية متواجدة في مكان الحادث وتحقق في ملابسات الحادث.

وفي العام الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، عن إحباط عملية تهريب عبوات ناسفة “نوعيّة” على الحدود مع الأردن.

وذكر موقع “والا” العبري، أن قوة من الجيش أحبطت في أكتوبر الماضي محاولة تهريب عبوات في غور الأردن، حيث تم العثور على حقيبة وفيها 3 عبوات نوعية.

وأشار إلى أنه “تم نقل العبوات للفحص لدى الجهات المختصة وفتح تحقيق في العملية”.

فيما قالت تقارير إعلامية عبرية نقلا عن قوات جيش الاحتلال، إنه تم العثور على حقيبة تحتوي على 6 عبوات في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم في محاولة التهريب.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية إن هذا الحادث يأتي في أعقاب المحاولات الأخيرة لتهريب أجهزة متفجرة إيرانية الصنع، والتي يبدو أنها مقلدة لمنجم كلايمور الأمريكي، عبر الحدود إلى الضفة الغربية ويمكن التقدير بأن إيران تقف وراء محاولات تهريب العبوات الاحترافية، والتي ستغير قواعد اللعبة في الضفة الغربية.