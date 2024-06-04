استشهاد الشبان أحمد الخضري في نابلس، وعبد الفتاح جبارة، واحمد رجب في طولكرم برصاص جيش العدو، فجر اليوم الثلاثاء

استشهد ثلاثة شبان، الليلة واليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم.

ففي نابلس، أعلنت وزارة الصحة، الليلة، عن استشهاد الشاب أحمد عمر الخضري (30 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأضافت الوزارة أن الشاب الخضري أصيب بالرصاص الحي في صدره، نقل إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده الليلة.

وباستشهاد الشاب الخضري، ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال نابلس اليوم إلى ثلاثة شهداء.

وفي طولكرم، استشهد الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب، برصاص الاحتلال، وكلاهما من مخيم طولكرم، وتم احتجاز جثمانيهما.

ففي طولكرم استشهد شابان فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجودهما داخل مركبة قرب حاجز “نيتساني عوز” (حاجز 104) غرب مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة وأحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، برصاص الاحتلال، خلال مرورهما في شارع غرب مدينة طولكرم، كما احتجزت جثمانيهما.

وجاءت عملية الاغتيال عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال الحي الغربي لمدينة طولكرم، حيث انتشرت تلك القوات على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، كما نشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من مصانع “جيشوري” الكيماوية غرب طولكرم.

وبحسب شهود عيان: فإن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه كل شيء متحرك في الشارع، وأصابت إحدى مركبات المارة في المنطقة، ومنعت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليها، وتبين في وقت لاحق استشهاد شابين كانا بداخلها.

ونعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم الشهيدين “جبارة” و “رجب”، وأعلنت الإضراب العام والحداد على أرواحهما اليوم الثلاثاء.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استشهاد اثنين من أفرادها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في طولكرم.