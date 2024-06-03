ارتقاء عدد من الشهداء السوريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف، فجر اليوم الاثنين، نقاطاً في محيط مدينة حلب

3 يونيو، 2024

دمشق- سانا

ارتقى عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف، اليوم الاثنين، نقاطاً في محيط مدينة حلب.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليل 3-6-2024 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب، وأدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية.

ومن جهته، زعم المرصد السوري لحقوق الإنسان (معارض) بسقوط 12 شهيدا على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على ريف حلب في شمال البلاد.

وقال المرصد: “دوت انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس، حيث تسيطر على البلدة ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، في حين هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين.”

وأضاف أن الانفجارات جاءت بالتوازي مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، انطلق من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي.

3 يونيو، 2024

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