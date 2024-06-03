الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أسرى لدى حماس خلال عمليات عسكرية في خان يونس بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء اليوم الاثنين مقتل 4 أسرى في قطاع غزة.

وقال المتحدث إن مندوبي الجيش أبلغوا عائلات حايم بري، ويورام متسغير، وعميرام كوبير، ونداڤ بوبلويل، الذين اختطفوا إلى داخل قطاع غزة بأنهم ليسوا على قيد الحياة وأن جثامينهم محتجزة لدى حماس.

وذكر دانيال هاغاري أن قرار إعلان وفاتهم استند على معلومات استخبارية وتم إقراره من قبل لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بتعاون مع وزارة الأديان والحاخام الأكبر لإسرائيل.

وصرح بأن ظروف وفاتهم في سجن حماس لا تزال قيد الفحص من قبل كافة الجهات المهنية.

وأوضح أنهم ينظرون في الأمر وسيقدمون النتائج أولا إلى عائلات الضحايا ثم إلى الجمهور.

وأشار هاغاري إلى أن الجيش يعمل في طرق متنوعة لجمع المعلومات عن المختطفين والمختطفات المحتجزين في قطاع غزة ويواصل إلى جانب كافة المؤسسات الأمنية مرافقة عائلاتتهم حتى عودتهم إلى ديارهم.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تفيد التقديرات بأن الأربعة قتلوا معا قبل بضعة أشهر بينما كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في خان يونس.

جدير بالذكر أنه بعد مرور 241 على الحرب في غزة لا يزال قرابة 120 إسرائيليا في عداد الأسرى في غزة وفق ما تفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن تقديرات تشير إلى أن 40 رهينة من أصل 124 لا يزالون على قيد الحياة.

في ديسمبر الماضي، قالت “كتائب القسام”، إنها ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

وذكر أبو عبيدة المتحدث العسكري لكتائب القسام عبر منصة “تلغرام”: “نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.