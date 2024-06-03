استشهاد المقاوم آدم فراج واصابة 9 آخرين بينهم طفل، اليوم الإثنين، برصاص جيش العدو في مدينة نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد شاب و أصيب 9 آخرين بينهم طفل، اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد هو آدم فراج، أسير سابق ومقاوم في كتيبة بلاطة.

وأفاد الهلال الأحمر بإن قوات الاحتلال تحتجز إصابة وبداخلها إصابة خطره جدًا.

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشارع القدس ومحيط مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي التفاصيل، استشهد شاب وأصيب تسعة مواطنين بينهم طفل، مساء اليوم الاثنين، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في شارع القدس بمدينة نابلس.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر في إفادة مقتضبة: أن “طواقمنا تتمكن من نقل شهيد وإصابة خطرة، بعد أن قام جيش الاحتلال باحتجاز الطاقم في شارع القدس (شرق نابلس)، وجاري النقل الى المستشفى”.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أن عناصر القوات الخاصة “المستعربين” التابعين لها، بمشاركة قوات من جيش الاحتلال وجنود كتيبة (نخشون) اغتالوا مسؤولا بارزا في “كتيبة نابلس” وأصابوا عددا آخر من “المسلحين” بجروح”، خلال عملية بناء على معلومات من جهاز الأمن العام (الشاباك)

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد هو المطارد آدم فرّاج من مخيم بلاطة، وهو نجل الشهيد صلاح فراج الذي استشهد عام 2022.

وأكدت المصادر، أن آدم استشهد في اشتباك مع قوة خاصة بعد اكتشافه تسللهم لنابلس، وأن الاحتلال قد اغتاله في يوم زفاف أخته، بعد مداهمة قاعة للأفراح كان يقام فيها حفل زفاف شقيقته.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الكتف، ومواطن آخر (53 عاما) بالرصاص الحي في اليد، وثالث بالرصاص الحي في الكتف والحوض، وآخر (25 عاما) بالرصاص الحي في اليد، وطفل (13 عاما) برصاصة في القدم، ومواطن (42 عاما) بالرصاص الحي بالحوض خلال المواجهات.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال تحتجز سيارة إسعاف وبداخلها إصابة خطيرة جدا، يجري إنعاش قلب ورئتين للمصاب، في شارع القدس قرب مخيم بلاطة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تسلمت شابا مصابا بالرصاص الحي في الأرجل على معبر عورتا، بعد أن كانت قوات الاحتلال قد اختططفته من منطقة شارع القدس أثناء اقتحام مخيم بلاطة وجرى نلقها الى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم شرق مدينة نابلس، مما أسفر عن وقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشارع القدس ومحيط مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق المدينة من محاور عدة.

وأضافت المصادر أن هناك وجودا لقوات الاحتلال في منطقة الضاحية، وشارع القدس، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيام قوات إسرائيلية خاصة بسحل شاب مصاب ومضرج بالدماء على سطح إحدى البنايات في شارع القدس شرقي المدينة.