رغم حملات القمع والاعتقال.. تواصل المظاهرات في الولايات المتحدة، تأييداً لفلسطين وتنديداً بالحرب الصهيونية على غزة

نيويورك (رويترز) – قالت الشرطة في مدينة نيويورك، يوم امس السبت، إنها ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا فيما يتعلق باحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في متحف بروكلين يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الشرطة ألقت القبض على 29 شخصا بينهم ستة وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم منها الاعتداء والتعدي الجنائي بينما أفرج عن 16 شخصا مع صدور أوامر بالمثول أمام القضاء وصدرت أوامر استدعاء لسبعة أخرين وتم إطلاق سراحهم.

وكان شهود عيان قد قالوا إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين سيطروا على أجزاء من متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية يوم الجمعة وعلقوا لافتة فوق المدخل الرئيسي واحتلوا جزءا كبيرا من الردهة واشتبكوا مع الشرطة.

وقالت إدارة المتحف الفني إنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة بسبب الاضطرابات التي شملت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنى.

وقال متحدث باسم المتحف في رسالة بالبريد الإلكتروني “لحقت أضرار (ببعض) الأعمال الفنية … دخل المتظاهرون المبنى، وتعرض موظفو الأمن العام لدينا لمضايقات جسدية ولفظية”.

وجاء في الرسالة أنه “من منطلق الاهتمام بالمبنى ومجموعاتنا وموظفينا، تم اتخاذ القرار بإغلاق المبنى قبل ساعة من الموعد المحدد” وطُلب من الجمهور إخلاء المبنى بهدوء.

وقال شاهد رويترز إن مئات المتظاهرين كانوا يسيرون في بروكلين عندما اندفع بعضهم نحو المدخل. منع حراس الأمن العديد من الدخول لكن البعض نجح في ذلك.

تم تعليق لافتة من أعلى الواجهة الكلاسيكية الجديدة كتب عليها “فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وحثت منظمة مؤيدة للفلسطينيين المتظاهرين على “الدخول بأعداد هائلة إلى متحف بروكلين من أجل غزة”. وقالت إن النشطاء احتلوا المتحف لإجباره على الكشف عن أي استثمارات مرتبطة بإسرائيل وسحب أي تمويل من هذا القبيل.

وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.

وذكرت صحيفة شيكاجو تريبيون أن المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس انسحبوا من حفل التخرج بجامعة شيكاجو يوم امس السبت.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 36379 شخصا قتلوا في غزة منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات “كارثية” من الجوع مع تفشي المجاعة في أجزاء من القطاع.