جيش العدو يعترف، اليوم الاحد، بسقوط مسيرة انتحارية لحزب الله في نهاريا لاول مرة منذ اندلاع الحرب/ فيديو

لأول مره منذ بداية الحرب، أعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد، بأن طائرة مسيرة انطلقت من لبنان وسقطت في نهاريا.

وافاد المتحدث بأنه في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي بشأن تسلل طائرات معادية وإطلاق صواريخ وقذائف صاروخية، جرت محاولات فاشلة لاعتراض الطائرة التي سقطت في نهاريا واندلع حريق في المدينة.

وتعمل قوات الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق، ولا يوجد أي ضحايا في المدينة.

كما عرضت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يظهر انقضاض طائرة مسيّرة على هدفها في منطقة “نهاريا”، في الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة.

وسبق ذلك عرض وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقطع فيديو آخر، يظهر اشتعال النيران في المنطقة ذاتها التي سقطت فيها المسيرة الانقضاضية.

ولاحقاً، أكد “جيش” الاحتلال فشل محاولات اعتراض الطائرة المسيّرة التي اخترقت المجال الجوي في الجليل الغربي، والتي أدّت إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت عن 4 عمليات اعتراض للقبة الحديدية فوق “نهاريا”، والتي دخلت رسمياً على خط نيران حزب الله، مؤكدةً أن أضراراً لحقت بأحد المباني في المنطقة الصناعية في “نهاريا”، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في المنطقة عقب إطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان.

كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت مجدداً شمالي فلسطين المحتلة، خشية تسلل طائرة مسيّرة من لبنان، مؤكدةً سماع صوت انفجار قوي في منطقة حيفا.

وتحدثت “القناة 13” الإسرائيلية عن “يوم قتال مكثف جداً في الشمال”، مؤكدةً أنّ “التفكير اليوم في الجيش الإسرائيلي والجبهة الشمالية أننا أسرعنا أكثر من اللازم بعملية الإخلاء وأعطينا لنصر الله جائزة كبيرة جداً”.

وفي السياق ذاته، أكدت “القناة 12” الإسرائيلية أنّ “اليوم شهد صفارات إنذار وإطلاق نار في كل أنحاء الشمال ورشقات صاروخية كثيفة نحو الجليل”، مشيرةً إلى أنّ “عشرات آلاف السكان دخلوا الى الأماكن المحصّنة”.

ولفتت “القناة 12” إلى أنّ صفارات الإنذار كان لها تأثير وثمن اقتصادي باهظ منذ بداية الحرب، على التجار المحليين في عكا، مؤكدةً أنّ العائدات انخفضت بنحو 50%.