الجيش المهووس.. اعتقال جندي إسرائيلي قذف قنبلة على مكتب وزارة الدفاع في تل هاشومير شرقي تل أبيب ولاذ بالفرار

2 يونيو، 2024

سكاي نيوز عربية – أبوظبي

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جنديا ألقى قنبلة دخان على مكتب وزارة الدفاع بمعسكر تل هاشومير شرقي تل أبيب ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع، فيما لم يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث الرد على التقرير.

وأبلغت وزارة الدفاع أن شخصًا معاقًا من الجيش الإسرائيلي معروف بسبب حوادث عنف سابقة وصل إلى منشأة الوزارة في تل هشومير قبل ساعة وألقى جسمًا مشبوهًا تسبب في انفجار في ساحة انتظار المنشأة انفجرت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار “أثناء الحادث أطلق حارس أمن النار في الهواء.

وقد لاذ المشتبه به بالفرار وتم تقديم بلاغ للشرطة.

جدير بالذكر ان هذا الجندي مشتبه به وله تاريخ من حوادث العنف الخطيرة ضد عمال قسم إعادة التأهيل، بما في ذلك التهديدات بالقتل ضد العمال والمديرين.

ولاحقا، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجندي المصاب بالاعاقة ألقى قنبلة صوت على حراس الأمن في جناح إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع في قاعدة تل هشومير، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات وتم إعتقال الجندي.

2 يونيو، 2024

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