استشهاد الفتى محمد موسى البيطار، اليوم الاحد، برصاص جيش العدو في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا

أريحا- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد محمد موسى البيطار (17 عاماً)، برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا بعد إصابته إصابة بالغة يوم أمس.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم عقبة جبر أمس، وأطلقت النار على فتيين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم، ما أدى لاستشهاد الفتى أحمد أشرف وليد حميدات (16 عاما)، وإصابة البيطار، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليه.

ونقلت قوات الاحتلال البيطار إلى إحدى مستشفياته في القدس، قبل الإعلان اليوم عن ارتقائه متأثرا بإصابته الحرجة.

وباستشهاد الطفل البيطار، يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 521 مواطنا، بينهم 131 طفلا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس