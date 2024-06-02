استشهاد الفتى محمد موسى البيطار، اليوم الاحد، برصاص جيش العدو في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا

2 يونيو، 2024

أريحا- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد محمد موسى البيطار (17 عاماً)، برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا بعد إصابته إصابة بالغة يوم أمس.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم عقبة جبر أمس، وأطلقت النار على فتيين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية في المخيم، ما أدى لاستشهاد الفتى أحمد أشرف وليد حميدات (16 عاما)، وإصابة البيطار، قبل اعتقاله، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليه.

ونقلت قوات الاحتلال البيطار إلى إحدى مستشفياته في القدس، قبل الإعلان اليوم عن ارتقائه متأثرا بإصابته الحرجة.

وباستشهاد الطفل البيطار، يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 521 مواطنا، بينهم 131 طفلا، وأصيب 5 آلاف آخرين في الضفة الغربية بما فيها القدس

2 يونيو، 2024

مقالات ذات صلة

الجيش المهووس.. اعتقال جندي إسرائيلي قذف قنبلة على مكتب وزارة الدفاع في تل هاشومير شرقي تل أبيب ولاذ بالفرار

2 يونيو، 2024

رغم حملات القمع والاعتقال.. تواصل المظاهرات في الولايات المتحدة، تأييداً لفلسطين وتنديداً بالحرب الصهيونية على غزة

2 يونيو، 2024

وسط خلافات حادة.. هرتسوغ يعلن دعمه لنتنياهو وحكومته لتنفيذ صفقة إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين لدى “حماس”

2 يونيو، 2024

حزب الله يُدمّر مقر قيادة “اللواء 769” في “كريات شمونة”، ويُسقط طائرة مسيرة “مسلحة” إسرائيلية من نوع “هرمز 450″/ فيديو

1 يونيو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى