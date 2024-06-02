أحمد حلمي يدعو لصناعة عمل فني يفضح الاحتلال الصهيوني ويقدم الحقيقة الفلسطينية للعالم

قال الفنان المصري أحمد حلمي إنه سعيد بحضور مهرجان روتردام للفيلم العربي، للمرة الثانية، واصفًا المهرجان بأنه “مهرجان أورجانيك”، حيث يتيح مساحة حرة للفنانين للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم بصدق وبدون قيود.

وخلال حوار، أجراه معه الإعلامي علي الجابري، رئيس مؤسسة المهرجان، تطرق حلمي إلى العديد من التحديات التي تواجه الفنانين وكيفية التغلب عليها، خاصة خلال الأزمات، مؤكدا على أهمية تقديم عمل فني يعكس الحقيقة ويفضح الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.

وأشار “حلمي” إلى أن الاحتلال يدرك جيدًا قدرة الفن على نقل الرسائل الحقيقية، لذلك يسعى لترويج رسائل مزيفة من خلال الأعمال الفنية والسينما، موضحا أن الفنانين يجب أن يتحملوا مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم وأن يعبروا عن قضاياهم بصدق ووضوح.

وأضاف حلمي أن العالم بدأ يدرك الحقائق بشكل أفضل، وأن الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال لم تعد تجد قبولاً، وشدد حلمي على ضرورة أن يقوم الفنانون العرب بدورهم في تسليط الضوء على القضايا العادلة، مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال موجودًا رغم الأحزان، وأن فلسطين وأهلها صامدون.

واختتم حلمي حديثه بالدعاء أن يرفع الله الظلم عن أهل غزة في أقرب وقت، مؤكدًا أن الفن سيظل أداة قوية لنقل الحقائق والدفاع عن القضايا العادلة.