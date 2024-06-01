“حماس” تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن، وتبدي الاستعداد للتعامل الجدي مع أي مقترح لوقف اطلاق النار

1 يونيو، 2024

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة هو نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وجددت الحركة في بيان التأكيد على موقفها الاستعداد للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.

وتاليا نصّ التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

تنظر حركة المقاومة الإسلامية حماس بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم 31/05/2024 من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الاعمار وتبادل للأسرى، ونعتبر إن هذا الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة هو نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة.

وتؤكد الحركة على موقفها الاستعداد للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

الجمعة: 23 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 31 أيار/ مايو 2024م

1 يونيو، 2024

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