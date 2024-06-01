حزب الله اللبناني يعلن، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة “مسلحة” إسرائيلية من نوع “هرمز 450”

الأناضول – أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة “مسلحة” إسرائيلية من نوع “هرمز 450” فوق الأراضي اللبنانية، فيما أقرّ الجيش الإسرائيلي بسقوط إحدى طائراته المسيرة في المنطقة بصاروخ أرض ـ جو.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه أسقطوا، مساء السبت، “طائرة مسيرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية”.

وأشار إلى أن ذلك “جاء دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته”.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: “قبل قليل أُطلق صاروخ أرض-جو، نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل لبنان”.

وأضاف بيان الجيش أن “الحادث قيد التحقيق”.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان و”إسرائيل” على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال “إسرائيل”.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على خلفية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مثول “تل أبيب” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.