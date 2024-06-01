تجريف ودمار.. إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات العدو، اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس/ فيديو

نابلس – أُصيب، اليوم السبت، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخرين بشظايا بالرأس والصدر، خلال عملية الاقتحام.

ووفق وكالة وفا؛ هدمت قوات الاحتلال جزءا من سوبرماركت “العرايشي” للمرة الثامنة، وسط اندلاع مواجهات، وإطلاق كثيف للرصاص، وتحليق لطائرات “الدرون”، وانتشار مكثف في محيط المخيم وداخله.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها، وبلدة كفر دان.

وقالت مصادر محلية: إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطراف المخيم من عدة جهات، وداهمت ضاحية صباح الخير في جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، بلدة كفر دان، غرب جنين، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء، وداهمت عدة منازل وفتشتها عرف منها منزل المواطن زكريا راضي السوقي، ومنزل الشهيد مصطفى عابد، ما أدى لاندلاع مواجهات، سمع خلالها دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا “بركسا” لتربية الدواجن يعود للمواطن زهير السوقي، وتعمدوا إطلاق النار صوب محولات الكهرباء في البلدة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت حيي “القرعان” و”جعيدي”.