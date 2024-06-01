بعد إعلان بايدن مقترحاً للحل في غزة.. نتنياهو يرفض فكرة وقف إطلاق نار دائم بقطاع غزة “قبل تدمير قدرات حركة حماس”

1 يونيو، 2024

المصدر RT

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ترفض فكرة وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة “قبل تدمير قدرات حركة حماس العسكرية والسلطوية”.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو، اليوم السبت: “لم تتغير شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، تدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية، وإطلاق سراح كافة الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل. وبموجب الاقتراح، ستواصل إسرائيل الإصرار على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف: “فكرة موافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط هي فكرة غير مقبولة”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عرض، أمس الجمعة، مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وقال بايدن، في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط إن “المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن”.

وصرح بايدن بأنه “لا يمكن أن نفوت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”.

وأردف الرئيس الأمريكي بالقول موجها رسالة لحركة حماس: “يجب أن تقبل الصفقة”.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

1 يونيو، 2024

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