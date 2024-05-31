كتائب القسام تنشر مشاهد مثيرة لتفجير مبنى بقوة إسرائيلية وقنص عدة جنود في معارك رفح/ شاهدوا

31 مايو، 2024

غزة – بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مختلف محاور التقدم بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، وتفجير عبوة “رعدية” ناسفة في 4 جنود إسرائيليين كانوا بداخل أحد المباني.

كما شملت المشاهد القسامية سلسلة عمليات قنص ببندقية “الغول” وإصابة عسكريين إسرائيليين في أماكن مختلفة بصورة مباشرة، فضلا عن قصف حشود الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم.

وقبل يومين، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين بجروح عقب تفجير عبوة ناسفة مزروعة بداخل مبنى في رفح لحظة دخول قوة من الكتيبة “50” في لواء ناحال، مما أدى لانهياره.

وفي السادس من مايو/أيار الجاري، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها “محدودة النطاق”، قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بعد وقت قصير- احتلاله الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

31 مايو، 2024

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