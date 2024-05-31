غارات أمريكية بريطانية آثمة على صنعاء والحُديدة ومناطق يمنية أخرى، تسفر عن وقوع 14 شهيداً و30 جريحاً / فيديو

الحديدة (اليمن): أفادت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، بسقوط 14شهيدا و30 جريحا في غارات أمريكية بريطانية على غرب اليمن، مشيرةً إلى ضربات إضافية استهدفت العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وأفادت القناة التلفزيونية “بارتفاع عدد الشهداء في الغارات الأمريكية البريطانية على إذاعة الحديدة وميناء الصليف إلى 14 شهيدا وأكثر من 30 جريحا”. وكانت حصيلة سابقة من المصدر نفسه تحدثت عن قتيلين وعدد من الجرحى.

وأشارت إلى أن من بين الأهداف أيضًا مبنى في ميناء الصليف في الحديدة.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء امس الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 6 غارات على العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها شمال البلاد.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة في خبر عاجل: “عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء“.

وفي وقت لاحق ذكرت القناة أن “الطيران الأمريكي البريطاني شن 6 غارات على مناطق متفرقة من صنعاء”.

وأوضحت أن هذه المناطق هي “النهدين في مديرية السبعين (3 غارات)، ومنطقة جربان في مديرية سنحان (غارتان)، ومحيط مطار صنعاء الدولي (غارة واحدة)”.

وفي وقت سابق امس الخميس، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة، إن جماعته “استهدفت خلال الأسبوع الجاري 10 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، وسفن تابعة لشركات كسرت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية عمليات الإسناد لغزة (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بلغ 129 سفينة”.

وفي 3 مايو/ أيار الجاري، أعلنت الجماعة بدء تنفيذ مرحلة رابعة من هجماتها التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول، باستهداف مواقع جنوبي إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية في نوفمبر باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

بينما تمثلت المرحلة الثالثة باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب منذ مطلع العام، حيث يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.