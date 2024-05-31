جيش العدو يعلن، اليوم الجمعة، عن مصرع جنديين جديدين وجرح ضابط بالمعارك الدائرة في شمال وجنوب قطاع غزة

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جنديين جديدين وجرح ضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش، إن أحد الجنود قتل في معارك شمال قطاع غزة، بينما الآخر قتل في معارك جنوب القطاع، وأصيب في نفس الوقت ضابط يجروح خطيرة.

وبمقتل هذين الجنديين، يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 644.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 644.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن اللواء أدير غابرييل (24 عامًا) من قيصرية، من كتيبة الدورية 6828 التابعة للواء 828، قُتل في معركة شمال قطاع غزة. كما أشار إلى مقتل الرقيب جوناثان إلياس (20 عامًا) من القدس، متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها خلال معركة جنوب قطاع غزة.

وفقًا لما أورده موقع الجيش الإسرائيلي، فإن عدد “قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم” بلغ منذ السابع من أكتوبر 644 قتيلًا، ومنذ بداية الحرب البرية في القطاع في 27 أكتوبر، 293 قتيلًا.

ولفت الموقع إلى أن عدد “ضحايا حوادث العمليات في قطاع غزة”، أي عدد الذين قتلوا في “حوادث تشغيلية للجيش”، بلغ 44.

وأشار الموقع أيضًا إلى أن إجمالي عدد الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 3,657 جريحًا، بينهم 568 إصابة صعبة.