بعد عملية استمرت 20 يوماً.. قوات العدو تنسحب، صباح اليوم الجمعة، من كافة مناطق شمالي قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت صباح اليوم الجمعة من كافة مناطق شمالي قطاع غزة بعد عملية عسكرية استهدفت بالخصوص مخيم جباليا، في حين قتل جنديان إسرائيليان وأصيب آخرون في عمليات للمقاومة.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة، بعد عملية استمرت 20 يوما.

وأضاف أن قوات الدفاع المدني بدأت انتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال شمال غزة، ومنها مخيم جباليا.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 أنهت عملياتها العسكرية شرق جباليا.

وكان مراسل الجزيرة أفاد أمس الخميس بانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مخيم جباليا الذي تعرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لقصف مكثف أوقع عددا كبيرا من الشهداء ودمارا واسعا.

وخلال توغلها في المخيم تعرضت قوات الاحتلال لكمائن عدة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من جنودها.

دمار غير مسبوق

وقد خلفت قوات الاحتلال دمارًا واسعًا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا ومحيطه حيث احترقت مئات المنازل.

وفي 12 مايو/ أيار الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا بريًا في المخيم ومناطق محيطة به، ثم أعلن بعد ثلاثة أيام توسيع الهجوم بعد أن واجهت قواته معارك شرسة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومع ساعات الفجر الأولى من اليوم بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى مخيم جباليا ومحيطه لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، حيث شمل الدمار الهائل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما أحرق الجنود الإسرائيليون مئات البنايات السكنية التي لم يتم تدميرها في المخيم، حسب شهود عيان لوكالة “الأناضول”.

وأفادت الوكالة نفسها بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية باتت تتمركز في نقاط قرب الشريط الحدودي الشرقي والشمالي للقطاع.