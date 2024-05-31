أسيرة إسرائيلية لدى كتائب القسام: لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو ومجلس الحرب/ فيديو صوتي

31 مايو، 2024

غزة – دعت أسيرة إسرائيلية في غزة، اليوم الجمعة، الإسرائيليين إلى التظاهر لإجبار حكومتهم على القبول بصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، مطالبة إياهم بعدم ترك الأسرى بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب.

جاء ذلك في تسجيل مصور بثته “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، لهذه الأسيرة التي لم يكشف عن هويتها.

وفي رسالتها المسجلة، قالت الأسيرة: “على جميع الإسرائيليين التظاهر وعدم جعل مصيرنا بيد نتنياهو ومجلس الحرب”.

وطالبت الأسيرة المتظاهرين بـ”الضغط على حكومة نتنياهو من أجل إنقاذها مع زملائها في الأسر” عبر القبول بصفقة تبادل أسرى.

وتساءلت مستنكرة: “أنا في الأسر منذ أكثر من 237 يومًا، ولا أدرى حتى متى أبقى هنا؟”.

31 مايو، 2024

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