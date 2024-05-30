جيش العدو يعترف، صباح اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة جنود أحدهم في معارك غزة، واثنان في عملية دهس بنابلس أمس

القدس المحتلة – أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة من جنوده أحدهما في معارك شمال غزة واثنين في عملية الدهس التي وقعت أمس عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس.

وبالإضافة إلى مقتل الجنود الثلاثة، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة ثلاثة من جنوده بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، سمح الجيش بنشر ثلاثة قتلى اضافيين من جيش الاحتلال اثنان في عملية نابلس والآخر في غزة وهم:

الرقيب يديديا إزوجي 21 عاماً مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيليا هليل 20 عاماً، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في منطقة نابلس.

الرقيب دييغو سويسا هرساج 20 عاماً، مقاتل في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، سقط أثناء نشاط عملياتي في منطقة نابلس.

وبذلك يرتفع عدد جنود الاحتلال القتلى إلى 642 منذ بداية العدوان ، منهم 291 قتلوا في العمليات والمعارك البرية.

وبحسب جيش الاحتلال، فقد أصيب 3,643 من جنوده منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 564 منهم بالخطرة، و955 إصابة متوسطة، و2,124 إصابة طفيفة.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال، مساء امس، عن إصابة شخصين بجروح بالغة الخطورة في عملية دعس على حاجز عورتا قرب نابلس شمالي الضفة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة في حادث الدهس على الطريق السريع رقم 5077 بالقرب من مستوطنة ايتمار بالقرب من نابلس”، مشيرة إلى أن قوات كبيرة نشرت حواجز في المنطقة، وفرضت حصارا لملاحقة المنفذين.

وذكرت مواقع أخرى، بينها القناة 14 العبرية، أن العملية التي وقعت على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، أدت إلى إصابة إسرائيليين حالتهما خطرة جدا.

وبينت أن منفذ عملية الدهس هاجم جنود الاحتلال بمركبته وأسقط اثنين، ثم عاود الرجوع ليدهسهم مرة أخرى، قبل أن ينسحب من المكان.

وفي الوقت ذاته، ذكر ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المنفذ ينتمي الى جماعة “عرين الاسود” وقد سلم نفسة للسلطة الفلسطينية، التي سلمته بدورها الى جيش الاحتلال.