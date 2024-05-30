المؤتمر القومي العربي يفتتح دورة بعنوان “طوفان الأقصى” يوم الجمعة القادم في بيروت

بيروت – اعلنت ادارة المؤتمر القومي العربي ان الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر (دورة طوفان الاقصى) ستفتتح يوم الجمعة القادم (31/5/2024) في بيروت في فندق كراون بلازا، عند الساعه العاشرة صباحاً، برئاسة الامين العام للمؤتمر الاستاذ حمدين صباحي وبحضور 250 عضواً وضيفاً من الشخصيات السياسية والحقوقية والثقافية والنقابية من الاقطار العربية والمهجر.

اعمال المؤتمر ستكون على مدى ثلاثة ايام (31/5 – 1 و 2/6/2024) وسيناقش المجتمعون تقريراً سياسياً اعده د. زياد حافظ (لبنان/أمريكا) الاقتصادي والامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي ويتناول فيه التطورات السياسية خلال عام وانعكاسات معركة “طوفان الاقصى” عليها.

المؤتمر الذي أعلن اسم دورته “طوفان الاقصى” خصص ثمانية محاور حول الابعاد الإستراتيجية لهذه المعركة ورؤية مستقبلية والمحاور هي:

* الدور الدولي الرسمي واستراتيجية تحرير فلسطين: أ. منير شفيق (فلسطين)، مفكر، المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي سابقاً، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

* الابعاد الإستراتيجية لعملية “طوفان الأقصى”: د. يوسف نصر الله (لبنان) رئيس مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية في بيروت.

* غزة بعد الحرب: رؤية استراتيجية استشرافية: د. محسن صالح (فلسطين) المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

* المقاطعة ومناهضة التطبيع في ظل طوفان الأقصى.. قراءه في المفاعيل والرؤى المستقبلية: أ.محمد البشير (الاردن)، منسق التنسيقية الشعبية العربية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

* نحو حركة عالمية لتحرير فلسطين: أ. فارس أبي صعب (لبنان)، مدير قسم التحرير في مركز دراسات الوحدة العربية.

* قراءة في مفاعيل الحراك الشعبي العربي والدولي المناصر لفلسطين: أ. رضي الموسوي (البحرين) أمين عام جمعية وعد سابقاً.

* واقع القدس في ظل معركة طوفان الأقصى: د. خلف المفتاح (سورية مدير عام مؤسسة القدس الدولية في سورية وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي – أ. ياسين حمود (فلسطين/لبنان) مدير عام مؤسسة القدس الدولية.

* الولايات المتحدة وطوفان الأقصى: د. كمال خلف الطويل (فلسطين/أمريكا) كاتب عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي سابقاً.

* اما أوراق المشروع النهضوي العربي لهذه الدورة ستتناول قراءة لمحاور المشروع (الوحدة العربية والاستقلال الوطني والقومي ، والديمقراطية والتنمية المستقله والعدالة الاجتماعيه والتجدد الحصاري) على ضوء هذه المعركة وتتناول:

– “طوفان الاقصى” والوحدة العربية : د. يوسف مكي (السعودية) كاتب وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

– الاستقلال الوطني والقومي والهيمنة الاجنبية.. قراءة في المؤشرات والمتغيرات في ضوء عملية “طوفان الأقصى”: د. مصطفى المعتصم (المغرب) الامين العام لحزب البديل الحضاري، استاذ جامعي

– واقع ومستقبل الديمقراطية في الوطن العربي في ظل “طوفان الاقصى”: د. إسماعيل الشطي (الكويت)، كاتب، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

– اتجاهات التنمية المستقلة في ظل “طوفان الاقصى”: د. احمد السيد النجار (مصر) خبير اقتصادي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإهرام سابقاً.

– العدالة الاجتماعية في الوطن العربي بين الحاضر والمستقبل.. قراءة جديدة من معطيات “طوفان الاقصى”: أ. بشارة مرهج (لبنان) وزير ونائب سابق، مدير عام “دار الندوة”

– الوطن العربي بين الأصالة والتجديد الحضاري والتدريب.. المؤشرات والتحديات في ظل متغيرات “طوفان الاقصى”: أ. عبد القادر بن قرينه (الجزائر) رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

– كما يُقدم في المؤتمر ورقة بعنوان مواقف ومبادرات المؤتمر القومي العربي اعدتها أ. رحاب مكحل (لبنان)، مساعدة الأمين العام للمؤتمر القومي العربي وورقة حول تفعيل عمل المؤتمر القومي العربي يقدمها أ. علي عبد الحميد علي (مصر) رئيس مركز الحضارة العربية وعضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

– اضافة الى جلسة مخصصة للوضع المالي للمؤتمر القومي العربي

– وجلسة عن مخيم الشباب القومي العربي يقدم فيها د. هزرشي بن جلول (الجزائر) منسق البرنامج الثقافي المخيم تقريراً عن المخيم.

– هذا ويختتم المؤتمر بمناقشة بيانه الختامي “بيان الى الامة”.