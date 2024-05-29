مشاهد مؤثرة لزيارة السيد حسن نصر الله الأخيرة لوالدته في المستشفى قبل وفاتها/ فيديو

29 مايو، 2024

بثت قناة المنار التابعة لحزب الله فيديو للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله لدى زيارته والدته قبل وفاتها خلال وجودها في أحد المستشفيات اللبنانية.

وكانت قد توفيت والدة السيد نصر الله يوم السبت الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض، وشيعت جنازة نهدية هاشم صفي الدين الأحد، وتقبلت قيادة حزب الله وحركة أمل التعازي بوفاة “أم حسن” في قاعة الإمام السيد موسى الصدر في روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد تحدث نصر الله اليوم في اختتام التعازي عن والدته وقال :” إن الوالدة الفقيدة المرحومة نهدية هاشم صفي الدين، ولدت من سيديين هاشميين وكامت امرأة مؤمنة طيبةً طاهرةً هادئةً قليلة الكلام ولا تتدخّل في شؤون الآخرين ولا تُسيئ لأحد ولا تحمل في نفسها كراهيةً لأحد”..

 نجل نصر الله خلال حضوره تشييع جدته (أم حسن)

29 مايو، 2024

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