جيش العدو يعترف، اليوم الاربعاء، بمقتل 3 جنود واصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في رفح/ فيديو

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، مقتل ثلاثة جنود واصاية خمسة اخرين بجروح متوسطة وخطيرة ، جراء انفجار عبوة ناسفة قوية في مبنى محاصر في منطقة رفح.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، امس الثلاثاء، عن تفجير مبنى بقوة من جيش الاحتلال.

وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين من لواء ناحال وإصابة ضابط و4 جنود آخرين بجروح خطرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، أسماء وتفاصيل الجنود الـ3 الذين قتلوا على يد عناصر المقاومة الفلسطينية، وهم:

الرقيب أمير جليلوف 20 عاماً من شمشيت، مقاتل في الكتيبة 50 لواء الناحال، استشهد في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب أوري بار أور 21 عاماً من مدرسة بن غوريون، مقاتل في الكتيبة 50 لواء ناحال، استشهد في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب عيدو أبيل 21 عاما، ذو قرن، مقاتل في الكتيبة 50 لواء الناحال، استشهد في معركة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، إن العسكريين الإسرائيليين الـ 3 الذين قتلوا من كتيبة ناحال، قتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى مفخخ في رفح.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال ان قوة من الكتيبة “50” في لواء “الناحال” دخلت إلى مبنى في رفح بعد انطلاق صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات، ولحظة دخولها تفجرت عبوة ناسفة مزروعة بداخله ما أدى لانهياره ومقتل 3 جنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

بينما قالت مصادر عبرية إن مجمل خسائر جيش الاحتلال البشرية يوم أمس في قطاع غزة بلغت 3 قتلى و12 جريحاً، وصفت جراح 7 منهم بالخطير

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تمت إصابة جندي من الوحدة المتعددة الأبعاد بجروح خطيرة خلال معركة جرت شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه تمت إصابة ضابط من الكتيبة 614 مدرسة الهندسة القتالية، وجندي آخر من الكتيبة 614 مدرسة الهندسة القتالية بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

وذكر أنه تمت إصابة جندي آخر من وحدة “يلام” في سلاح الهندسة القتالية بجروح خطيرة خلال معركة جرت جنوب قطاع غزة وقعت أمس الثلاثاء.

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 639، بينهم 290 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، في ظل اتهامات وانتقادات توجه لتل أبيب تشكك في العدد الفعلي لضحايا جيشها.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، وصل عدد مصابيه إلى 3617 منذ بداية الحرب، بينهم 1810 بالمعارك البرية في قطاع غزة.