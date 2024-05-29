إصابة مستوطنين اثنين بعملية دهس، مساء اليوم الاربعاء، قرب نابلس.. وانسحاب المنفذ/ فيديو

أصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح خطرة، مساء اليوم الاربعاء، جراء عملية دهس نفذها فلسطيني بالقرب من نابلس

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة في حادث الدهس على الطريق السريع رقم 5077 بالقرب من مستوطنة ايتمار بالقرب من نابلس”، مشيرة إلى أن قوات كبيرة نشرت حواجز في المنطقة وفرضت حصارا لملاحقة المنفذين.

وبحسب التقرير الأولي لنجمة داود الحمراء، فقد تم استدعاء قوات كبيرة إلى المنطقة، وتم نشر حواجز على الطرق.

وقالت قناة 12 العبرية إن وحدات خاصة بدعم جوي شاركت في مطاردة منفذ عملية الدهس، فيما ذكر موقع واللا أن المنفّذ سلّم نفسه للجيش.

وأضافت أن هناك حالة المصابين حرجة وهناك محاولات لإنعاش حالة أحد المصابين.

وقالت مواقع أخرى، بينها القناة 14 العبرية، إن العملية التي وقعت على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، أدت إلى إصابة إسرائيليين حالتهما خطيرة جدا.

ولفتت إلى أن منفذ عملية الدعس هاجم جنود الاحتلال بمركبته وأسقط اثنين، ثم عاود الرجوع ليدهسهما مرة أخرى قبل أن ينسحب من المكان.