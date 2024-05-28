بالزغاريد والهتافات.. أهالي الفيوم يشيعون جثمان المجند عبد الله عشري الذي استشهد برصاص الصهاينة امس بمنطقة رفح/ فيديو

28 مايو، 2024

شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، جنازة الشهيد المجند عبد الله رمضان عشري، 22 سنة، بمسقط رأسه بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، والذي استشهد امس الاثنين على الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء.

وقد علت أصوات الزغاريد المختلطة بالدموع عقب انطلاق الجنازة من مسجد القرية، وحمل المشيعون جثمان الشهيد ملفوفا في علم مصر، ورددوا هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

وتم دفن الجثمان بمقابر خلف، واتشحت القرية بالسواد وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية حزنا على الشهيد.

واستقبل أهالي القرية خبر استشهاد أحد أبنائها بالدعاء ولقبوه بـ«عريس الجنة»، كما تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر نعي وعزاء عقب وصول خبر استشهاده.

وأكد العديد من أهالي القرية أن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق، وحاصل علي دبلوم وكان يؤدي خدمته العسكرية بمنطقة رفح وفور وصول خبر استشهاده استقبله أقاربه بالدموع والزغاريد.

وبالعودة إلى صفحة الشهيد عبر موقع فيسبوك، تبين أن آخر ما كتبه كان منشورا عن الحرب على غزة.
وقال الشهيد في منشوره الأخير: “يا رب هدوء تام في غزة”.

وقبل ذلك بدقائق كتب قائلا: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لعلى كربك يا غزة لمحزنون، غزة في كرب والعالم أصم أبكم أعمى عاق عن إنجاب الرجولة، الصمت سيد التعبير عن العجز”.

وبثت وسائل إعلام مشاهد لتشييع جثمان المجند المصري الشهيد في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

28 مايو، 2024

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