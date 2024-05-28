مسيرة ليلية امس في حي الطفايلة بعمان، دعماً للمقاومة وتنديداً بجرائم الابادة الجماعية في غزة

28 مايو، 2024

نظم حشد كبير من أبناء حيّ الطفايلة في العاصمة عمان مسيرة شعبية انطلقت مساء امس الاثنين من أمام مسجد جعفر الطيار وصولا إلى حيّ المحاسرة في جبل التاج، وذلك تنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحقّ الأهل في قطاع غزة، وآخرها مجزرة رفح.

وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيدين بالعمليات البطولية التي تنفّذها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة ووقف كلّ أشكال التطبيع.

كما طالب المشاركون النظام المصري باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفتح معبر رفح وكسر الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على الأهل في قطاع غزة.

28 مايو، 2024

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