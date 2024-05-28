مسيرة ليلية امس في حي الطفايلة بعمان، دعماً للمقاومة وتنديداً بجرائم الابادة الجماعية في غزة

نظم حشد كبير من أبناء حيّ الطفايلة في العاصمة عمان مسيرة شعبية انطلقت مساء امس الاثنين من أمام مسجد جعفر الطيار وصولا إلى حيّ المحاسرة في جبل التاج، وذلك تنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحقّ الأهل في قطاع غزة، وآخرها مجزرة رفح.

وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيدين بالعمليات البطولية التي تنفّذها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية وادي عربة ووقف كلّ أشكال التطبيع.

كما طالب المشاركون النظام المصري باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفتح معبر رفح وكسر الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على الأهل في قطاع غزة.