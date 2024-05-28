قبل تهديدات ساسة الغرب لمدعي عام المحكمة الجنائية.. “الموساد” هدد المدعية السابقة لوقف تحقيقاتها ضد إسرائيل

لاهاي – كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، هدد المدعية العامة السابقة لمحكمة الجنايات في لاهاي، فاتو بنسودا لكي توقف التحقيقات ضد إسرائيل.

وبحسب التحقيق، فإن كوهين تواصل مع بنسودا، سلف كريم خان في المنصب، في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

وبدأ التحقيق في عام 2021 وبلغت ذروتها بطلب إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت قدمه خان الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة الغارديان إن كوهين تصرف بموافقة جهات عليا في “تل أبيب” .

وقال مصدر إسرائيلي آخر للتحقيق إن هدف الموساد كان الإضرار بسمعة المدعية بنسودا، أو إقناعها بالتعاون مع “إسرائيل”.

ووصف مصدر ثالث كوهين بأنه “مبعوث نتنياهو غير الرسمي”.

وبحسب أربعة مصادر تحدثت للصحيفة البريطانية وشركائها في التحقيق، فإن بنسودا أخبرت مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في محكمة لاهاي الجنائية عن الضغوط التي يمارسها الموساد، وأخبرتهم أن كوهين ضغط عليها عدة مرات وأنه قال لها: “عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بك. لا تريدين التورط في أشياء من شأنها الإضرار بسلامتك أو سلامة عائلتك”.

ووصف أحد المصادر التي تحدثت معها بنسودا تكتيكات كوهين بأنها “صادمة” في محاولة لترهيبها. ووفقا للتحقيق، كان الموساد مهتما بأفراد عائلة بنسودا، بل وحصل على نسخ من المحادثات السرية لزوجها. ثم حاولوا استخدام المادة للإضرار بمصداقية المدعي.

كريم خان يكشف تعرضه للتهديد من ساسة الغرب

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد كشف، الاسبوع الماضي، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقال كريم خان أن أحد السياسيين الغربيين قال له إن هذه المحكمة “أنشأت من أجل إفريقيا ومن أجل “السفاحين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، بحسب تعبيره.

وتحدث خان خلال مقابلة مع CNN حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وعن تلقيه تهديدات “إذا استهدفت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل”.

وخلال الحوار، سألت المذيعة خان بشأن الانتقادات الشديدة التي تلقاها من الولايات المتحدة، لا سيما من أعضاء بالكونغرس، وأغلبهم من الجمهوريين، وذلك عبر رسالة جاء فيها “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدما في الإجراءات، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، وحظركم وعائلاتكم من الولايات المتحدة. لقد تم تحذيرك”، فرد خان قائلا: أعتقد أن هذا تهديد،

وأضاف “لقد تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: “هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل “السفاحين مثل بوتين”، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة، بحسب تعبيره.

وشدد خان على أن التهديدات “لن تثنيه عن عمله، لأننا علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، بالإخلاص للعدالة”.

وكان خان أعلن في وقت سابق، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة “حماس” وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.