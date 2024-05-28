أفرجوا عن الأقلام الحرة.. المحكمة ترفض تكفيل الإعلامية هبة ابو طه، وتحدد موعداً لبدء جلسات المحاكمة

عمان – قررت محكمة صلح جزاء عمان رفض طلب الكفالة المقدم من قبل المحامي رامي عودة الله للإفراج عن الإعلامية الزميلة هبة أبو طه.

وقال المحامي عودة الله، لموقع الاردن24 اليوم الثلاثاء، إن القاضي حدد جلسة للنظر في قضية الزميلة هبة أبو طه يوم الأحد المقبل.

ولفت عودة الله إلى أن التهم الموجهة للزميلة هبة أبو طه جاءت بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

اسرة “المجــــد” التي عانت طويلاً من الجرجرة في المحاكم على مدى سنوات طويلة، ترفع الصوت بطلب الافراج عن هذه الزميلة الوطنية .