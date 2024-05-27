في تحدٍ وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية.. مجزرة مروعة راح ضحيتها 50 شهيداً وعشرات الإصابات من النازحين غربي رفح/ فيديو

غزة – استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ليلة امس الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن 50 شخصا على الأقل استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 8 صواريخ صوب خيام النازحين، في منطقة مكتظة بآلاف النازحين، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الاحتلال كان قد أعلن أن هذه المنطقة “آمنة”.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية إن 15 استشهدوا نُقلوا إلى منشأة تدعمها.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أحد مستشفياتها الميدانية يستقبل “تدفقا من المصابين الذين يبحثون عن رعاية للإصابات والحروق”، وذكرت أن مستشفيات أخرى تستقبل أيضا عددا كبيرا من المصابين.

وأضافت اللجنة في بيان “فرقنا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح”.

وذكر مستشفى الكويت التخصصي أنه استقبل جثث ثلاثة أشخاص، بينهم حامل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع عزة، مساء امس الأحد، أنه لا يوجد أي مستشفى في رفح (جنوب) يمكنه استيعاب ضحايا “المجزرة الإسرائيلية” بحق نازحين في غربي المدينة.

وأضافت الوزارة أن “طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى؛ نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد من الشهداء والجرحى”.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقم الإسعاف التابعة له “تنقل عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال لخيام النازحين قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح”.

وأفاد شهود عيان من المخيم بأن “الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المخيم بـ8 صواريخ على الأقل”.

وأفادوا بأن “النيران لا تزال مشتعلة في المخيم بفعل القصف”.

وأكد الشهود أن “عددا كبيرا من الشهداء والجرحى لا يزالون في المخيم، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول إليهم”.

وما زالت الإسعافات تنقل الإصابات من موقع القصف إلى المستشفى الإماراتي وعيادة تل السلطان والمستشفى الأمريكي ومستشفى الصليب الأحمر غربي رفح.

وقال مسعف فلسطيني إن أطقم الإسعاف “انتشلت عددا كبيرا من الأطفال الشهداء بالقصف الإسرائيلي على مخيم النازحين”.

وأضاف المسعف أن “من بين الأطفال الذين تم انتشالهم طفل بلا رأس وأطفال تحولت أجسادهم إلى أشلاء بفعل شدة القصف”.

وأشار إلى أن النيران كانت تشتعل في المخيم المستهدف بشكل كبير بفعل شدة القصف وكونه مليء بالخيام.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادييْن في حماس

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه اغتال في الهجوم الذي طاول مخيّما للنازحين في تل السلطان برفح، القياديين في حماس ياسين ربيع وخالد نجار، اللذين قال إنهما مسؤولان عن الضفة الغربية في الحركة.

وذكر في بيان أن طائراته “هاجمت بتوجيه استخباراتيّ من قبل الجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ) الشاباك في وقت سابق من هذا المساء، (مساء الأحد) وقتلت (..) ياسين ربيعة، المسؤول عن حماس في الضفة الغربية، وخالد نجار، وهو كذلك مسؤول في الحركة عن الضفة الغربية”.

وأضاف: “كان ياسين ربيع يتولى إدارة كافة التشكيلات العسكرية لمنظمة حماس في الضفة الغربية، وكان متورّطا في تحويل الأموال لأغراض إرهابيّة، وتوجيه هجمات حماس في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وكان قد ارتكب العديد من العمليات القاتلة في الماضي، بما في ذلك عمليات في عامَي 2001 و2002، قُتل فيها جنود من الجيش الإسرائيلي”.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بسقوط ضحايا بين المدنيين في هجوم شنه على مخيم للنازخين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان “الطائرات هاجمت مؤخرا مجمعا تابعا لحماس في رفح كان يقيم فيه كبار” قادتها.

مجزرة إسرائيل تنسف ادعاءاتها بوجود مناطق آمنة

وأكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء الأحد، أن “مجزرة” الجيش الإسرائيلي في المدينة تنسف كل ادعاءات تل أبيب عن وجود “مناطق آمنة”.

وقالت لجنة الطوارئ، في بيان: “أقدم الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد على ارتكاب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح (منطقة تل السلطان)، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام”.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، أنه تم نقل 50 فلسطينيا “بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي لمخيم نازحين غربي رفح”.

وأضافت اللجنة أن “القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة، ودعا السكان إلى التوجه إليها”.

وتابعت اللجنة أن “ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين يعكس الإصرار الإسرائيلي على استمرار عمليات القتل والتدمير في رفح وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية وعدم التعرض للمدنيين”.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وانتقدت لجنة الطوارئ “عدم اتخاذ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة (حليفة إسرائيل)، لأي اجراءات رادعة للاحتلال، وتجاهل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”.

واعتبرت أن هذا الوضع “بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لممارسة مزيد من القتل والتدمير في رفح، التي تعتبر الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين”.

وجددت دعوتها المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة إلى “العمل بشكل جدي وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف”.

وحذرت اللجنة من أن “كل تأخير يقابله مزيد من الضحايا”.

الرئاسة الفلسطينية: مجزرة إسرائيل برفح تحدٍ لقرار “العدل الدولية”

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، مساء امس الأحد، أن استهداف إسرائيل خيام النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “مجزرة فاقت كل الحدود”، وتحدٍ لقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما قرار محكمة العدل الدولية.

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورا”.

وأضاف أن “ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

“حماس”: هذه المجزرة برفح تحدٍ وتجاهل لقرار “العدل الدولية”

ونددت حركة حماس، مساء الأحد، بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في منطقة ادّعت أنها “آمنة” في رفح جنوب قطاع غزة، واعتبرت أنها تمثل تحديًا واستهتارا وتجاهلا لقرار محكمة العدل الدولية” بوقف ضرب المدينة المكتظة بالنازحين.

وقالت حماس في بيان: “في جريمة حرب مروّعة، أقدم جيش الاحتلال الصهيوني المجرم على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء اليوم (الأحد) في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن أنها آمنة”.

وأضافت أن القصف “أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحدٍ واستهتارٍ تام وتجاهلٍ لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف العدوان على رفح”.

وحمّلت حماس “الإدارة الأمريكية والرئيس (جو) بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الدعم الأمريكي والضوء الأخضر له لاجتياح رفح، رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين”، وفق البيان ذاته.

وطالبت “بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ”.

كما طالبت حماس “كل الأطراف وخاصة الأشقاء في مصر، بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر لمتابعة عملها، وتسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات والإغاثة”.

وختمت حماس بيانها بالتأكيد على أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة، مطالبون بشكلٍ عاجل بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا منذ أكثر من 7 أشهر، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من آلة القتل والإرهاب الصهيونية التي تسعى لتهجيره وطمس قضيته الوطنية”.

#عاجل مجزرة جديدة بحق المواطنين النازحين قرب بركسات الأونروا، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيامهم في مقر يتبع لـ UN بمنطقة تل السلطان غرب رفح غرب رفح جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/uteJAvPnWY — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 26, 2024