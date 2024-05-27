فلكياُ.. عيد الأضحى المبارك في الأردن وبعض الدول العربية يصادف يوم الأحد 16 شهر حزيران المقبل

عمان – أوضحت الجمعية الفلكية الأردنية الموعد المتوقع لعيد الأضحى لعام 1445هـ/2024م.

فقد قال رئيس الجمعية، الدكتور عمار السكجي، في بيان اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن يكون الأحد 16 حزيران/ يونيو 2024، هو يوم عيد الأضحى في الأردن وبعض الدول العربية.

وبحسب السكجي، تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي أو تولد الهلال سيحدث الخميس 6 حزيران/ يونيو 2024، في تمام الساعة 3:39 بعد الظهر بتوقيت الأردن. وعند غروب الشمس، سيكون عمر الهلال 4 ساعات ودقيقة، وسيظل فوق الأفق لمدة 19 دقيقة بعد غروب الشمس، وسيكون ارتفاعه حوالي درجتين ونصف تقريبًا، مع بعد زاوي بين القمر والشمس يبلغ حوالي 4 درجات و 19 دقيقة، ونسبة إضاءة القمر 0.1%، والزاوية السمتية تبلغ 300 درجة.

وأكد السكجي أن رؤية الهلال لشهر ذي الحجة غير ممكنة ومتعذرة في الأردن والدول العربية مساء الخميس، وفقًا لقواعد البيانات المدونة في المشروع الإسلامي لرصد الأهلة. وبالتالي، فإن غرة شهر ذي الحجة من المتوقع أن تكون يوم السبت 8 حزيران/ يونيو 2024.

وتشير التقاويم التي تعتمد على الاقتران المركزي وغروب القمر بعد الشمس، مثل تقويم أم القرى، إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستكون الجمعة 7 حزيران/ يونيو 2024.. وبالتالي، يكون موعد عيد الأضحى يوم الأحد 16 حزيران/ يونيو، حسب التقاويم التي تتبع الحسابات الفلكية لتولد الهلال وغروبه بعد غروب الشمس مثل تقويم أم القرى،

أما حسب التقاويم التي تعتمد على حساب معايير احتمالات الرؤية الرصدية، فيكون عيد الأضحى يوم الاثنين 17 حزيران/ يونيو 2024