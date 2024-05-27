بتكليف من الرئيس الأسد… مستشار وزير الخارجية السورية يقدم التعازي بوفاة والدة السيد حسن نصر الله

27 مايو، 2024

بيروت – سانا

بتكليف من الرئيس بشار الأسد قدم مستشار وزير الخارجية والمغتربين للشؤون اللبنانية، سفير سورية السابق في لبنان، علي عبد الكريم علي التعازي بوفاة السيدة الفاضلة “أم حسن” والدة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وقدم المستشار علي التعازي، اليوم الاثنين، بحضور عبد الكريم نصر الله زوج الراحلة والد السيد حسن، وعائلة الراحلة، ونخبة واسعة من قيادات حزب الله ونواب ووزراء الحزب والقوى الوطنية ورموز دينية واجتماعية وحزبية.

وقد أعرب السيد عبد الكريم نصر الله، زوج الفقيدة، والسيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والمسؤولون الآخرون عن تقديرهم وامتنانهم لتعزية السيد الرئيس سائلين الله تعالى الأمن والنصر لسورية بقيادة سيادته.

27 مايو، 2024

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