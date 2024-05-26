لأول مرة منذ معركة طوفان الأقصى.. أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام يعلن عن أسر جنود صهاينة في غزة / 2 فيديو

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين، خلال عملية مركبة عصر امس السبت، شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة بثتها قناة الجزيرة بعد منتصف الليل، إن مقاتلي “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية في كمين داخل النفق في جباليا وعلى مدخله وتمكنوا من الاشتباك مع هذه القوة من مسافة صفر.

وأوضح أن مقاتلي القسام هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت للمكان وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في العملية.

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي القسام أوقعوا جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون.

ولفت أبو عبيدة إلى أن جيش الاحتلال “يسوّق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي”، وأضاف أنه “ينبش بحثا عن رفات أسراه لأجل مكائد نتنياهو الشخصية”.

وقال الناطق باسم كتائب القسام إن حكومة الاحتلال تنتقل من فشل إلى فشل وآخر فصول الفشل ما قامت به قوات الاحتلال في جباليا ورفح.

وأشار أبو عبيدة إلى أن حكومة الاحتلال تستمر في ما وصفها بسياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، مؤكدا أن مقاتلي القسام مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.

وبعد كلمة أبو عبيدة عرضت كتائب القسام مقطعا مصورا يُظهر ما يبدو أنه جندي إسرائيلي ملقى على الأرض وعليه آثار دماء ويقوم أحد مقاتلي القسام بسحبه داخل نفق، وكذلك أسلحة رشاشة وخوذ تابعة لجنود الاحتلال.

وخُتم الفيديو بعبارة “هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية”.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام أسر جنود إسرائيليين في غزة منذ معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الله أكبر ولله الحمد عــاجــل | كلمة أبو عبيدة التي أعلن فيها عن عملية أسر نفذها مجاهدو كتائب القسام اليوم في مخيم جباليا.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/yrMJQNobJi — رضوان الأخرس (@rdooan) May 25, 2024

جاؤوا لفكّ أسراهم

فوقعوا في الأسر

وللحديث بقيّة

اللهُمَّ أعزَّ كتائب القسّام كما أعزُّونا 💚 pic.twitter.com/3e530j0Kfu — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) May 25, 2024

احتفالات فلسطينية عارمة بأسر جنود إسرائيليين في عملية جباليا

غزة – وقد خرجت مسيرات عفوية في مناطق ومخيمات فلسطينية في غزة والضفة ولبنان فرحا وابتهاجا، بإعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”, أسر عدد من جنود الاحتلال، خلال عملية جرت في مخيم جباليا عصر السبت.

ومن مخيمات النزوح في قطاع غزة، عبر ناشطون عن فرحتهم بما أعلنه القسام، متمنين أن يسرّع ذلك في انهيار جيش الاحتلال وانتهاء الحرب الوحشية على القطاع.

وفي الضفة الغربية شهد عدد من المخيمات والمدن مسيرات احتفالية بعملية القسام الأخيرة حيث خرجت مدينة نابلس بالتكبيرات والتهليلات ابتهاجا وفرحا، وصدحت مآذن مساجد مخيم نور الشمس بطولكرم بالتكبيرات، بعد إعلان القسام عن عملية أسر جديدة لجنود الاحتلال، فيما أعادت مكبرات الصوت خطاب الناطق باسم كتائب القسام.

وفي الخليل، قام أهالي بلدة دورا جنوب المدينة بمسيرة بالسيارات بعد إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أسر جنود في غزة خلال كمين للمقاومة.

وفي لبنان تكبيرات العيد في مساجد مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت فرحاً بعملية القسام.

كما شهد مخيم البص في لبنان تكبيرات تصدح ابتهاجاً بعملية جباليا البطولية.

وانطلقت مسيرات في مخيمي البداوي وعين حلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ابتهاجا بعملية أسر جنود الاحتلال التي أعلن عنها الناطق باسم القسام.

وفي مدينة صور جنوب لبنان شهدت تكبيرات وإطلاق مفرقعات فرحا بعملية الأسر التي أعلنها القسام.

كما وثق مقطع فيديو إطلاق سكان مخيم الجليل في بعلبك المفرقعات النارية، ابتهاجا بهذه العملية أيضا.

📹 متابعة صفا| تكبيرات في مساجد مخيم نور شمس بطولكرم بعد إعلان الناطق باسم القسام عن عملية أسر جديدة لجنود الاحتلال pic.twitter.com/I0xlBpOss6 — وكالة صفا (@SafaPs) May 25, 2024

📹 متابعة صفا| مسيرة مركبات في مدينة دورا جنوب الخليل ابتهاجا بعملية القسام pic.twitter.com/St8cOcOorP — وكالة صفا (@SafaPs) May 26, 2024

📹 متابعة صفا| تكبيرات العيد في مساجد مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت فرحاً بعملية القسام pic.twitter.com/d1wyu1Ig1k — وكالة صفا (@SafaPs) May 25, 2024