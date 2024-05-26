كتائب القسام تقنص جندياً للعدو، اليوم الاحد، وتدمر آلية له في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة/ فيديو

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الاحد،،مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقد تضمنت المشاهد قنص أحد جنودي الاحتلال واستهداف إحدى آلياته وإطلاق قذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا في محيط مسجد الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي الياسين في مخيم جباليا أيضا.

https://x.com/i/status/1794717727057387581