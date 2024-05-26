كتائب القسام تقنص جندياً للعدو، اليوم الاحد، وتدمر آلية له في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة/ فيديو

26 مايو، 2024

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الاحد،،مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقد تضمنت المشاهد قنص أحد جنودي الاحتلال واستهداف إحدى آلياته وإطلاق قذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة من نوع ميركافا في محيط مسجد الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي الياسين في مخيم جباليا أيضا.

https://x.com/i/status/1794717727057387581

26 مايو، 2024

مقالات ذات صلة

توقعات بانخفاضً كبير على أسعار المحروقات في تسعيرة شهر حزيران القادم في الأردن

26 مايو، 2024

برلماني مصري يعتزم مقاضاة إسرائيل بسبب “صورة خاطئة” حوَلته الى قائد بكتائب القسام/ فيديو

26 مايو، 2024

نجل نتانياهو ينشر فيديو لجندي إسرائيلي يهدد بانقلاب عسكري، وقيادة الجيش تسارع للتحقيق/ شاهدوا

25 مايو، 2024

تقرير الاستيطان الأسبوعي.. توسيع الاستيطان، رداً على الاعتراف بدولة فلسطين، يعكس مأزق دولة الاحتلال

25 مايو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى