استشهاد الفتى مجد عرامين برصاص العدو، مساء اليوم الاحد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن شرق الخليل/ فيديو

استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب مفرق بيت عينون شمال شرق محافظة الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى مجد شاهر عرامين (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سعير بالخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند مفترق “بيت عينون” بالخليل الرصاص صوب الفتى عرامين، وأصابته وتركته ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وقد أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة الخليل في أعقاب إطلاقها النار على الفتى، فيما شهدت المنطقة القريبة من مفترق بيت عينون تعزيزات عسكرية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى 519 منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف مصاب، وفق معطيات وزارة الصحة.

🎗️مشهد يظهر الشاب الذي اعدمه جيش الاحتلال على مفترق بيت عينون قرب الخليل بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن pic.twitter.com/ugSgdo5iSq — Sleman (@z17046) May 26, 2024