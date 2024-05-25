كتائب القسام توجه رسالة لعائلات الأسرى: هكذا يقتل نتنياهو ابناءكم بالأسر، فترقبوا ما سننشره حول ما يفعله / فيديو

وجّهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على حسابها بتليغرام اليوم السبت، رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، دعتهم فيها إلى ترقب ما ستنشره عن أوضاع أبنائهم.

وقالت الكتائب في رسالتها “نقول لعائلات الأسرى، ترقبوا ما سننشره حول ما يفعله جيشكم بأبنائكم بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وجاءت الرسالة على شكل تصميم جديد مصحوبا بتعليق من ثلاث لغات جاء فيه: إلى عائلات الأسرى الصهاينة في غزة.. ترقبوا ماذا يفعل جيشكم بأبنائكم بأوامر من نتنياهو.

القسام للإسرائيليين: هكذا يقتل نتنياهو مواطنيكم بالأسر

وفي التفاصيل، نشرت كتائب القسام صورا لأسرى إسرائيليين لقوا مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي.

وأظهرت الصور عددا من الأسرى وهم صرعى على الأرض، وعلى جثثهم آثار القصف استهدف مناطق قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأرفقت كتائب القسام المشاهد بعبارات مثل “هكذا يقتل نتنياهو وجيشه ومجلس الحرب مواطنيكم في الأسر”، و”اسألوا نتنياهو وحكومته عن أسمائهم، سيخبرونكم، فهم يعرفونهم جيدا”، و”هكذا سيعيدونهم”.

وتضمنت المشاهد صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، وهم يتحدثون عن الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتضمن مقطع الفيديو تصريحات سابقة لنتنياهو يقول فيها “منذ بداية الحرب، نعمل على إعادة الأسرى إلى البيت بدون توقف كلهم”، وأضاف في كلمته “عندما أقول كلهم، يعني كلهم” .

في حين قال هاغاري “نحن نبذل جهدا جبارا لإعادة الأسرى”، أما رئيس الأركان هرتسي هاليفي، فكان يقول “علينا ملقى الواجب الأخلاقي لعمل كل شيء بكل الجهود لإعادة الأسرى إلى البيت”.