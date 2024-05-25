كتائب القسام تدمر دبابة ميركافا وجرافة عسكرية، وتقصف حشود جنود العدو في عدة موقع بمحاور مدينة رفح/ شاهدوا

بثت شاشة الجزيرة، مساء اليوم السبت، مشاهد فيديو جديدة حصلت عليها للمعارك بين كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، وجيش الاحتلال في رفح.

وأظهر مقطع فيديو مشاهد من استهداف عناصر الكتائب دبابة ميركافا وجرافة عسكرية من نوع “دي 9″، وقصف آليات جيش الاحتلال في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح.

ورصد أحد عناصر الكتائب الدبابة الإسرائيلية في أحد الأزقة، ثم أطلق عليها قذيفة الياسين لتدمرها، بينما قنص عنصر آخر الجرافة من خلف باب كان يختبئ وراءه وأطلق عليها قذيفة.

في حين أظهر مقطع فيديو آخر عناصر الكتائب وهم يقصفون حشود جنود الاحتلال وتجمعاته في أكثر من موقع بمحاور مدينة رفح.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل، في اليوم الـ232 من الحرب الإسرائيلية على غزة، قصف رفح ومناطق بشمال القطاع، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى، وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و130 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الى ذلك فقد صرحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت: “أصيب جندي احتياط من كتيبة 6282 التابعة للواء بيسلماخ بجروح خطيرة خلال مواجهة مع المسلحين شمال قطاع غزة”.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى نقل الجندي المصاب للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وهذا الجندي هو الثاني الذي يعلن الجيش إصابته بجروح خطيرة من الكتيبة نفسها في معارك شمال غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 1789، بينهم 357 حالة خطيرة على الأقل.