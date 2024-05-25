إعلام إسرائيلي: الجيش يخفق في اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام، محمد شبانة

القدس- قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أخفق – على ما يبدو – في محاولة نفذها امس الجمعة لاغتيال محمد شبانة، قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحاولة لم تنجح . فيما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن الجيش شن اليوم هجمات مكثفة على مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من أجل اغتيال شبانة، لكن مصيره ليس واضحا، وفقا للصحيفة.

وأشارت إلى أن شبانة كان له ابنان من عناصر النخبة في القسام، وقد قتلا في بداية الحرب، وفقا للصحيفة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي امسالجمعة قصفا جويا ومدفعيا على رفح، وُصف بغير المسبوق.

وقد تكبّد الجيش خسائر في الجنود والعتاد منذ بدء هجومه على رفح في السادس من مايو/أيار الجاري، وتوغل قواته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث تصدت المقاومة الفلسطينية لقواته ونفذت سلسلة من العمليات التي أعادت للأذهان الأسابيع الأولى للحرب.

وقد دأب جيش الاحتلال، طوال الشهور الماضي، على اصدار بلاغات زائفة حول تمكنه من قتل اعداد من قيادات كتائب القسام، دون ان يتأكد من صحتها، شأن بلاغه عن اغتيال القائد المجاهد مروان عيسى الذي ما زال مصيره لغزاً مجهولاً.