  أسماء الأسد: سأخوض معركة العلاج من مرض اللوكيميا بإيمان وثقة مطلقة برب العالمين، وبدعاء السوريين ومحبتهم/ فيديو

دمشق – سانا

أكدت السيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم السبت، أنها ستخوض معركة مواجهة مرض اللوكيميا الذي أُصيبت به بكل قوة وإرادة متسلحة بالإيمان والثقة بالله وبدعاء السوريين ومحبتهم.

وفي رسالة لها عبر مقطع فيديو قبيل بدئها مرحلة العلاج من مرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)، قالت السيدة أسماء: “منذ إعلان خبر إصابتي باللوكيميا وصلتني الكثير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتي أعطتنا كعائلة مزيداً من القوة بهذا الظرف”.

وأضافت السيدة أسماء: “أي أحد يخوض معركة مع المرض لا بد أن يمتلك القوة والإرادة، ليس للتغلب عليه فقط، ولكن أيضاً كي يتحمل بُعده عن الناس الذين يحبهم والذين يلتزم بخدمتهم”.

وختمت السيدة أسماء: “أنا سوف أخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم… أراكم قريباً”.

وكانت، يوم الثلاثاء الماضي، قد أعلنت الرئاسة السورية إصابة حرم الرئيس السوري بمرض سرطان الدوم “اللوكيميا، على أن تخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب “شروط العزل” و”التباعد الاجتماعي”.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: “بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)”.

وكانت السيدة الأولى قد أُصيبت بسرطان الثدي في عام 2018 قبل أن تُعلن شفاءها منه بعد ذلك بعام.