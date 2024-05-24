“وحيد القرن” يدوس على القوانين والمؤسسات الدولية.. بايدن يستنكر طلب المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة نتنياهو وغالانت

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، امس الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف بايدن أنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووضع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض الدول الأعضاء الرئيسية في مأزق دبلوماسي يتعلق بكيفية دعمها إسرائيل والمحكمة في الوقت نفسه.

ولم يراجع بعد قضاة المحكمة الجنائية الدولية التحرك الذي أقدم عليه خان يوم الإثنين الماضي، وهو أول محاولة لملاحقة رئيس وزراء مدعوم من الغرب. وبوسع القضاة تعديل الطلب أو رفضه أو قبوله.

لكن دخوله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المثير لانقسامات عالمية جعل بعض أبرز داعمي المحكمة يتساءلون عن مدى ولائهم.

قد ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن استهداف خان مسؤولين إسرائيليين بأنه «شائن» وقال إن حركة حماس وإسرائيل لا تتساويان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن إدارة بايدن تعتزم العمل مع الكونغرس لفرض عقوبات محتملة على مسؤولي الجنائية الدولية.

وطلب خان استصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة قياديين في حماس، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع.

محاولة لإرهاب القضاة بشأن أوامر اعتقال نتنياهو

وعلى صعيد متصل، يتسابق المشرعون الأمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الزمن لتأمين مشروع قانون من الحزبين لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بعد أن قدموا طلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في محاولة واضحة تهدف إلى ردع قضاة المحكمة عن التصديق على المعاهدة في الأسابيع المقبلة.

وقال مساعدون في الكونغرس إن التحرك يسعى إلى إظهار رد فعل قوي من الحزبين في واشنطن ضد قرار المحكمة وبالتالي التراجع عنه.

وغادر أعضاء الكونغرس واشنطن يوم الخميس لقضاء عطلة طويلة دون التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول كيفية الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن العديد من المسؤولين الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب في غزة. لكن كبار المفاوضين في مجلس النواب تعهدوا بتعزيز الاتفاق والمضي قدمًا فيه على الفور عندما يعود المشرعون إلى الكابيتول هيل في الأسبوع الأول من شهر يونيو – وهو جدول زمني توقعوا أنه سيضع إقرار مشروع القانون قبل قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (الجمهوري من تكساس)، الذي يقود المحادثات، يوم الخميس: “إن هذا في الواقع لأغراض الردع”. “رادع للموافقة على طلب مذكرة التوقيف”.

ويريد ماكول من اللجنة أن تضع علامة على التشريع في 3 يونيو، وهو اليوم الأول الذي من المقرر أن يعود فيه المشرعون إلى واشنطن، وأشار إلى أنه يتم عادةً ملاحظة جلسات الاستماع قبل أسبوع واحد، مما يعني أن المفاوضين لديهم بضعة أيام فقط للكشف عن التشريع، حسبما أفادت صحيفة ” ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

ويقود النائب غريغوري ميكس (نيويورك)، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، محادثات الديمقراطيين في مجلس النواب، وهو، مثل ماكول، يشدد على أهمية تأمين دعم الحزبين لإرسال رسالة مفادها أن الكونغرس يعارض بأغلبية ساحقة قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن القادة الإسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية من أعضاء مجلس النواب، باستثناء عدد محدود من التقدميين، يحصلون على تبرعات من اللوبي الإسرائيلي الصهيوني في الولايات المتحدة مقابل دعم الاحتلال.