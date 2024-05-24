مؤسّستا الفكر العربيّ وعبد الحميد شومان تنظمان ندوة بعنوان “أضواء على الفلسفة العربيّة اليوم”

تحت رعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، الدكتور عزمي محافظة، وبمناسبة صدور كتاب “العرب والحراك الفلسفيّ اليوم”، تتظم مؤسّسة الفكر العربيّ ومؤسّسة عبد الحميد شومان ندوة بعنوان “أضواء على الفلسفة العربيّة اليوم”، وذلك من الساعة السادسة والنصف وحتّى الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 27 أيّار / مايو 2024 في منتدى مؤسّسة عبد الحميد شومان الثقافيّ، جبل عمّان.

لحضور الجلسة عبر تقنية زووم:

https://shoman-org.zoom.us/j/81841440577

رمز الفعالية: 818 4144 0577