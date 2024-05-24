جيش العدو يعلن اليوم الجمعة انتشال جثث ثلاثة أسرى في غزة، وعائلاتهم تعتبرها “عودة حزينة”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عن انتشال جثامين المحتجزين حنان يابلونكا، وميشل نيسنباوم وأوريون هرناندز من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي.

وقال بيان لجيش الاحتلال إنه «بناءً على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، يتبيّن أن المحتجزين قُتلوا خلال هجوم الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول حيث تم نقلهم من منعطف مفلسيم إلى غزة على يد عناصر من حماس » .

وأشار البيان إلى انه تم انتشال جثامين المحتجزين الليلة الماضية من خلال عملية ليلية قامت بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نحت قيادة الفرقة 98 بتعاون مع الوحدة 504 ووحدة يهالوم الهندسية ومقاتلو وحدة خاصة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وأخرى لجهاز الأمن العام في حي جباليا.

وأوضح البيان أنه تم تحليل المعلومات الواردة على مدار الأيام الأخيرة لدى مقر الأسرى والمفقودين التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام.

وقال البيان أنه تم التحقق من الهوية عن طريق الفحوصات التي أجرتها جهات طبية في المعهد الوطني للطب العدلي وشرطة إسرائيل، وتم إبلاغ عائلاتهم بالأمر.

وبعد عملية تحديد الهوية من قبل المسؤولين الطبيين والشرطة الإسرائيلية، تم إبلاغ عائلاتهم بإعادة الجثث. وهي لحنان يابلونكا وأوريون هرنانديز بعد حضور حفل في “رعيم”، بينما تم اختطاف ميشيل نيسنباوم أثناء محاولته إنقاذ حفيدته من قطاع غزة.

من جانبه أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري أنه تم استعادة جثامين المحتجزين الثلاثة من جباليا في عملية بالتعاون مع الشاباك.

وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة أن العمليات مستمرة في قطاع غزة لاستعادة باقي المحتجزين.

“عودة حزينة”

وفي ردود الفعل على هذا التطور، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن ما وصفتها بالعودة الحزينة للمحتجزين تشكل حسرة أخرى لعائلات 125 “مختطفا” ما زالوا قيد الاحتجاز في القطاع.

وأضافت عائلات الأسرى، في بيان، أن استعادة الجثث الثلاث تذكير صامت بأن إسرائيل ملزمة بإرسال فريق التفاوض لإعادة المحتجزين.

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن فرص استعادة “المخطوفين” الإسرائيليين من قطاع غزة تتضاءل يوميا، ودعا الحكومة الإسرائيلية للقيام بكل ما من شأنه تأمين إطلاق سراحهم.

وتأتي تصريحات لبيد بُعيد إعلان جيش الاحتلال انتشال جثث 3 أسرى في غزة بالتعاون مع الشاباك ووحدة ياهالوم.