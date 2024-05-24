آلاف الأردنيين يشاركون في فعاليات شعبية وسط عمان، وفي اربد والزرقاء والكرك، بعد صلاة الجمعة اليوم، رفضاً للعدوان على غزة

عمان – شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية من أمام المسجد الحسيني، في وسط العاصمة عمان، بعد صلاة الجمعة اليوم، بمشاركة شعبية وحزبية واسعة رفضاً للعدوان على غزة، وسياسة التجويع والإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وقد طالب المشاركون في المسيرة التي دعا إليها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن”، تحت عنوان “صمود المقاومة .. هزيمة المشروع الصهيوني” بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة. وشدد المتحدثون في المسيرة على ضرورة أن تتخذ دول العالم مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي تعدت كل الحدود، ودعم صمود المقاومة.

وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة.

كما ندد المشاركون بالتخاذل العربي الرسمي إزاء ما يتعرّض له الغزيون، بينما لا تتورّع الولايات المتحدة عن تقديم كلّ أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للعدوّ الصهيوني من أجل ممارسة الإبادة الجماعية بحقّ الغزيين، موجهين في ذات السياق التحية للمقاومة في اليمن والعراق ولبنان.

وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة. كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم الموقوفين على خلفية فعالية نصرة غزة.

كما هتف المشاركون رفضا للوطن البديل وكلّ المخططات الصهيونية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

مسيرة حاشدة في اربد

وفي اربد شارك عديد المواطنين في المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام مسجد الهاشمي وسط المدينة دعما لصمود الغزيين والمقاومة الفلسطينية المسلّحة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيوني بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

وأثنى المشاركون على أداء فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرين إلى أن المقاومة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وردع العدوّ.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، ومنع الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية، كما طالبوا بالإفراج عن كافة معتقلي نصرة غزة.

اعتصام في الزرقاء

كما شارك المئات من أبناء محافظة الزرقاء في الاعتصام الذي أقيم بعد صلاة ظهر الجمعة دعما لصمود الغزيين والمقاومة الفلسطينية.

وأشاد المشاركون بعملية طوفان الأقصى وأداء المقاومة الفلسطينية، داعين الأهل في الضفة الغربية للانخراط في عملية طوفان الأقصى والانتفاض في وجه العدوّ الصهيوني، فيما نددوا بموقف السلطة الفلسطينية وتصريحات رئيسها محمود عباس التي أطلقها خلال مشاركته في القمة العربية.

وطالب المشاركون الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وانتقد الدكتور أيمن أبو الرب في كلمة ألقاها خلال المسيرة تقييد الحريات الإعلامية في الأردن، والذي تجسّد بإغلاق قناة اليرموك الفضائية، مطالبا بإطلاق الحريات وضمان تجسيد الإرادة الشعبية في الانتخابات النيابية القادمة.

ولفت أبو الرب إلى نتائج انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية، قائلا إن الجميع يدعم نتائج الانتخابات بغضّ النظر عن الفائز فيها، ما دامت العملية تجري بنزاهة وشفافية.

وأكد المشاركون استمرارهم في دعم الأهل في قطاع غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة حماس.

اعتصام في الكرك

كما شارك عشرات الناشطين في الاعتصام الذي أقيم بعد صلاة ظهر الجمعة بمحافظة الكرك، وذلك دعما لصمود الغزيين والمقاومة الفلسطينية المسلّحة التي تتصدى لعدوان جيش الاحتلال الصهيوني.

وكد المشاركون دعمهم المطلق لفصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك باعتبارها السبيل لردع العدوّ وإنهاء الاحتلال.

وطالب المشاركون الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، كما طالبوا بمنع الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية.

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي فعاليات دعم ونصرة غزة، موجهين التحية للحركة الطلابية في الأردن وجميع أنحاء العالم.

ودعا المشاركون الأردنيين لمواصلة مقاطعة المنتجات الصهيونية ومنتجات الدول الداعمة للاحتلال الصهيوني، كما طالبوا الأردنيين بتقديم الدعم المالي للأهل في قطاع غزة.

وأشاد المشاركون بأداء فصائل المقاومة الفلسطينية البطولي، كما أشادوا بصمود الأهل في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.